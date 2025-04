Cagliari donna di 38 anni rischia di essere sbranata in casa dai suoi 13 pitbull

Cagliari. Durante la nottata di ieri è stata richiesta l’azione di un’intera squadra di accalappiacani per soccorrere una donna di 38 anni aggredita dai propri 13 pitbull, 5 adulti e 8 cuccioli, che vivevano assieme a lei nell’abitazione di piazza delle Muse. L’intervento degli addetti è stato sollecitato dagli stessi agenti della Questura di Cagliari, che dopo esser giunti sul posto, si sono trovati impossibilitati a entrare nella casa a causa della presenza di 5 pitbull di grandi dimensioni lasciati liberi davanti all’ingresso. Sul posto sono giunti anche il veterinario dell’Asl e la polizia locale. Dopo aver bloccato gli animali, sono arrivati i soccorsi che hanno trasferito la 38enne Cagliaritana al Policlinico di Monserrato, dove è stata medicata per escoriazioni e ferite in diverse parti del corpo. Tg24.sky.it - Cagliari, donna di 38 anni rischia di essere sbranata in casa dai suoi 13 pitbull Leggi su Tg24.sky.it Scampata tragedia a. Durante la nottata di ieri è stata richiesta l’azione di un’intera squadra di accalappiacani per soccorrere unadi 38aggredita dai propri 13, 5 adulti e 8 cuccioli, che vivevano assieme a lei nell’abitazione di piazza delle Muse. L’intervento degli addetti è stato sollecitato dagli stessi agenti della Questura di, che dopo esser giunti sul posto, si sono trovati impossibilitati a entrare nellaa causa della presenza di 5di grandi dimensioni lasciati liberi davanti all’ingresso. Sul posto sono giunti anche il veterinario dell’Asl e la polizia locale. Dopo aver bloccato gli animali, sono arrivati i soccorsi che hanno trasferito la 38ennetana al Policlinico di Monserrato, dove è stata medicata per escoriazioni e ferite in diverse parti del corpo.

