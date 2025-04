Notizieaudaci.it - Cadavere della madre in freezer a Sarroch per 2 anni, 55enne: ‘La sua pensione unica entrata’

Ha confessato di aver messo ilnelperché aveva bisogno di incassare ladonna, e ha raccontato a quando risale la morte. Sandro Mallus ha confessato di aver nascosto Rosanna Pilloni nel congelatoreSandro Mallus, 55di(Cagliari), indagato per aver nascosto nel congelatoresua abitazione il corpo, Rosanna Pilloni, 78, scoperta dai carabinieri il 28 agosto dello scorso anno, ha deciso finalmente di parlare. Come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, l’uomo si è presentato davanti al pubblico ministro Giangiacomo Pilia, che l’ha interrogato nell’ambito dell’inchiesta per occultamento die truffa. Mallus, difeso dall’avvocata Michela Zanda, ha rivelato che la morterisale al 5 gennaio 2022, quindi duee mezzo prima del ritrovamento.