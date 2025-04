Lanazione.it - Burraco e solidarietà: a Firenze un torneo a favore di Fondazione Claudio Ciai

Leggi su Lanazione.it

, 9 aprile 2025- Sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’impegno sociale quello previsto domenica 13 aprile all’HARRY’S BAR GARDEN del Grand Hotel Villa Medici, dove andrà in scena ildiBenefico, organizzato con il contributo tecnico del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi per la, nata in memoria digrazie alla volontà della moglie Daniela e del figlio Francesco, con l’intento di offrire sostegno a persone con disabilità e storie di fragilità. «Lavoriamo per migliorare la vita delle persone – sottolinea Daniela Trambusti– rafforzando la comunità locale con progetti di sviluppo, promuovendo percorsi di reinserimento sociale e denunciando cause di ingiustizia. Dal 2014, con la nascita della, abbiamo anche lanciato #Coraggio, un movimento sui social per scuotere le coscienze rispetto alle ingiustizie che avvengono quotidianamente ai danni dei più deboli».