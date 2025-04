Buldog Lucrezia supera il Russi 4-3 e accede ai play-off

Buldog Lucrezia piega il Russi per 4-3 e conquista il plass per i play-off al termine di un match palpitante e dopo avere recuperato svantaggio con Manfroi e Zanella. Nella ripresa, dopo il 3-2 con cui si è andati al riposo lungo, gli ospiti hanno trovato il pari ma Zanella quasi allo scadere ha permesso di cogliere una prestigiosa vittoria, che porta i gialloblu ad affrontare nuovamente i romagnoli nei successivi play-off. "E’ stato un match combattuto come sapevamo che sarebbe stato – afferma mister Renzoni – perché il Russi è venuto qua a giocare una partita al massimo delle sue potenzialità, nonostante fossero già sicuri della seconda piazza. Sapevamo che il Russi è questo tipo di squadra, siamo arrivati molto preparati, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché tutto il duro lavoro che abbiamo fatto in queste due settimane: l’hanno messo in pratica alla grande con una prestazione eccellente. Sport.quotidiano.net - Buldog Lucrezia supera il Russi 4-3 e accede ai play-off Leggi su Sport.quotidiano.net Lapiega ilper 4-3 e conquista il plass per i-off al termine di un match palpitante e dopo avere recuperato svantaggio con Manfroi e Zanella. Nella ripresa, dopo il 3-2 con cui si è andati al riposo lungo, gli ospiti hanno trovato il pari ma Zanella quasi allo scadere ha permesso di cogliere una prestigiosa vittoria, che porta i gialloblu ad affrontare nuovamente i romagnoli nei successivi-off. "E’ stato un match combattuto come sapevamo che sarebbe stato – afferma mister Renzoni – perché ilè venuto qua a giocare una partita al massimo delle sue potenzialità, nonostante fossero già sicuri della seconda piazza. Sapevamo che ilè questo tipo di squadra, siamo arrivati molto preparati, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi perché tutto il duro lavoro che abbiamo fatto in queste due settimane: l’hanno messo in pratica alla grande con una prestazione eccellente.

Il Futsal Russi cade 4-3 contro la Bulldog Lucrezia ma si qualifica comunque ai play off. Buldog Lucrezia - Futsal Russi, la cronaca. Vanessa Galdenzi è la Splendida d'Italia Marche Winter Tour: le foto. Russi, un successo fondamentale in chiave playoff. Atlante facile sul Futsal. Blindato il quarto posto. Calcio a 5 serie A2. Il Russi mostra Potenza. Ne parlano su altre fonti

Serie A2: Il Russi sfida il Buldog Lucrezia per l'ultima di campionato - Il Russi affronta il Buldog Lucrezia al PalaSivori per l'ultima giornata di Serie A2, con i playoff già in vista. (ilrestodelcarlino.it)

Serie A2: Il Russi sfida il Buldog Lucrezia per l'ultima di campionato - Ultima di campionato per la serie A2 del calcio a 5 con il Russi che chiude la stagione regolare facendo visita alla Buldog Lucrezia al PalaSivori. I marchigiani, al contrario dei Falchetti già certi ... (sport.quotidiano.net)

Calcio a 5 A2. Russi, terzo ko di fila. Playoff addio,. Potenza Picena è lontana - Terza sconfitta consecutiva per il Russi di calcio a 5, piegato al PalaValli 4-5 dal Buldog Lucrezia. Svanisce, così per i Falchetti il sogno di approdare ai playoff, visto il distacco di 5 punti ... (msn.com)