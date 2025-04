Ilrestodelcarlino.it - Buffa porta al Comunale lo spettacolo RivaDeAndré

Un incontro tra due icone italiane che diventa teatro, raccontato dal celebre narratore sportivo Federicoè lounico in scena al TeatroAbbado stasera alle 20.30, per la stagione di Prosa 2024/2025. Noto per la sua capacità di intrecciare narrazione sportiva e teatrale,guida il pubblico attraverso questo viaggio emozionale, esplorando le vite di due figure emblematiche che hanno lasciato un segno indelebile: Gigi Riva e Fabrizio De André. Lorievoca la sera del 14 settembre 1969, quando, dopo una partita a Genova in cui il Cagliari si avviava verso il suo storico scudetto, Gigi Riva fece visita a Fabrizio De André nella sua abitazione. Quell’incontro, apparentemente tra due mondi distanti, svelò profonde affinità tra i due protagonisti: l’amore per la Sardegna, il mare, i colori rossoblù delle loro squadre del cuore (Cagliari e Genoa), e una comune sensibilità verso gli “altri randagi” della società.