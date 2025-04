Brutta caduta in casa per due coniugi 67enne in codice rosso

coniugi. I due, marito e moglie, rispettivamente di 67 e 70 anni, sono caduti mentre stavano scendendo le scale. L'incidente è avvenuto in un'abitazione di Castiglion Fibocchi intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti le ambulanze della Croce Bianca. Arezzonotizie.it - Brutta caduta in casa per due coniugi, 67enne in codice rosso Leggi su Arezzonotizie.it Brutto infortunio domestico per una coppia di. I due, marito e moglie, rispettivamente di 67 e 70 anni, sono caduti mentre stavano scendendo le scale. L'incidente è avvenuto in un'abitazione di Castiglion Fibocchi intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti le ambulanze della Croce Bianca.

Brutta caduta in casa per due coniugi, 67enne in codice rosso. Federica Brignone, i tempi di recupero dopo la brutta caduta: a rischio i Giochi di Milano-Cortina. Catania, così non va. Brutta caduta a Crotone: 3-2 per i padroni di casa. Pippo Baudo e la bufala del ricovero dopo la caduta in casa: «Ma quando mai, sto benissimo. Brutta avventura al Villaggio Sereno, il suo cane viene aggredito per strada da due rottweiler. Da Aosta a Copenaghen in ambulanza: 14 ore di viaggio per riportare a casa uno sciatore danese caduto sulle piste di Cervinia. Ne parlano su altre fonti

Pippo Baudo e la bufala del ricovero dopo la caduta in casa: «Ma quando mai, sto benissimo» - Una brutta caduta in casa, un trauma alla spalla ... sarebbe caduto nella sua casa nel centro di Roma, a due passi da Piazza di Spagna. E avrebbe riportando un trauma alla spalla. (msn.com)

Grande Fratello, Chiara Cainelli e Alfonso d'Apice rapinati in casa da due ladre: «Noi aggrediti, lei è caduta dalle scale» - News VIP A pochi giorni dalla fine del Fratello, la coppia di ex gieffini, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, sono stati derubati in… Leggi ... (informazione.it)

Grande Fratello. Paura per Alfonso e Chiara: «Aggrediti e derubati da due ladre in casa» - Brutta disavventura per gli ex Grande Fratello Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, a due giorni dalla finale del reality che li ha visti protagonisti. La coppia è ... (msn.com)