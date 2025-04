Bruciati e poirimbalzo | ecco il gioco sporco della sinistra

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè affronta i principali temi che trovano spazio sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Questa mattina, mercoledì 9 aprile, ampio spazio ai dazi di Trump e alle reazioni dei mercati. Dopo i primi due giorni drammatici, ecco che le borse risalgono, ma per i giornaloni "tentano il rimbalzo". Capezzone ironizza sui titoli alla "pechinese" che si trovano oggi su alcune testate e tuona: "Ma come prima per dire 'Bruciati miliardi' tutti d'accordo. Adesso che le Borse vanno su si parla di una tentativo di rimbalzo.". Qui di seguito la clip completa della rassegna stampa di Daniele Capezzone. https://t.co/PkKJrBHsJ9 — Daniele Capezzone (@Capezzone) April 9, 2025

