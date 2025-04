Brigitta Boccoli a The Couple mentre il detective monitora il marito Stefano Orfei

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei non stia attraversando un buon momento. Lei è attualmente reclusa nella casa di The Couple, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, e lui è praticamente sotto osservazione. Il figlio della mitica Moira Orfei avrebbe addirittura un detective privato alle calcagna, assoldato dalla soubrette prima della sua partecipazione alla trasmissione Mediaset.Il marito di Brigitta Boccoli seguito da un detectiveSecondo un'indiscrezione riportata da Biagio D'Anelli, Brigitta Boccoli avrebbe deciso di ingaggiare, prima del suo ingresso a The Couple con la sorella Benedicta, un detective privato per seguire il marito Stefano Orfei. L'esperto di cronaca rosa ha lanciato un appello diretto a Ilary Blasi, la conduttrice del programma, chiedendole di affrontare la questione in diretta, magari già nella prossima puntata.

