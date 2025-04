361magazine.com - Breve storia di (quasi) tutta la musica

Nutro da sempre una smodata simpatia nei confronti di Bill Bryson. La nutrivo quando scriveva libri di viaggio, mettendosi goffamente a raccontare del suo muoversi a zonzo per il mondo, e la nutro ancora di più da che ha spostato la sua attenzione su altri tipi di viaggio, che sia la nostrarecente, il corpo umano o le nostre abitazioni. Nel 2003 ha pubblicato un libro che determinato questo suo spostarsi su altri lidi,di () tutto, dove al centro del suo girovagare c’è una versione smart di divulgazione scientifica. Ora, visto che anche io ho passato una porzione della mia vita a occuparmi di viaggi, quando ancora le riviste di viaggio esistevano, anche di guide, quando ancora non si usava Google per sapere cosa vedere una volta arrivati in una città straniera, e visto che da anni ho deciso di applicare la mia scrittura principalmente alla criticale, ma nel mentre è cambiato tutto e oggi il critico è più obsoleto di un lettore BlueRay in casa, eccomi a scrivere una sorta didi (la, a vostro beneficio.