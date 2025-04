Bracciante agricolo muore nei campi assolto titolare dell' azienda

assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto stabilito dal gup Emilio Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Antonio Coletti, 35 enne di Mondragone, titolare dell'omonima azienda agricola sita a Falciano Del Massico, finito sotto processo per la morte del Bracciante.

