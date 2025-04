Botte alla fidanzata e ai poliziotti | Quando esco dal carcere mi vendico

Botte alla fidanzata, poi la stessa violenza riservata alla polizia e una minaccia: “Vi ammazzo tutti. Quando esco dal carcere mi vendico”. È ciò di cui si è reso responsabile nella serata di ieri, martedì 8 aprile, un 24enne residente in Calabria e con alle spalle precedenti di polizia. Trentotoday.it - Botte alla fidanzata e ai poliziotti: "Quando esco dal carcere mi vendico" Leggi su Trentotoday.it Prima le, poi la stessa violenza riservatapolizia e una minaccia: “Vi ammazzo tutti.dalmi”. È ciò di cui si è reso responsabile nella serata di ieri, martedì 8 aprile, un 24enne residente in Calabria e con alle spalle precedenti di polizia.

