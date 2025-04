Borse Trump | Da oggi dazi al 104% alla Cina Wall Street riduce i guadagni

Borse europee chiudono in forte rialzo, spinte dalle speranze di negoziati sui dazi dopo la disponibilità dell'amministrazione Usa a parlarne con il Giappone. In particolare, Milano avanza del 2,49%L'articolo Borse, Trump: “Da oggi dazi al 104% alla Cina”. Wall Street riduce i guadagni proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Borse, Trump: “Da oggi dazi al 104% alla Cina”. Wall Street riduce i guadagni Leggi su Ildifforme.it Al contempo, leeuropee chiudono in forte rialzo, spinte dalle speranze di negoziati suidopo la disponibilità dell'amministrazione Usa a parlarne con il Giappone. In particolare, Milano avanza del 2,49%L'articolo: “Daal”.proviene da Il Difforme.

In vigore dazi reciproci Usa su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse in rosso. Borse oggi, le news dopo i dazi. Pechino: abbiamo mezzi per guerra commerciale. Europa in rosso. Scattano i nuovi dazi da oggi, per la Cina c'è il 104%. Caos Borse, Trump: "So cosa faccio, presto anche sulla farmaceutica". Borse oggi, le news sui dazi. Trump: “A Cina il 104%”. Dal Canada 25% su auto Usa. Wall Street giù. Dazi, Trump: “Tariffe del 104% alla Cina”. Wall Street chiude in calo. Dazi, Borse ancora giù: Milano -5%. Ue prepara contromisure. Trump minaccia la Cina. Ne parlano su altre fonti

Dazi Usa, in vigore nuova ondata di tariffe: giù le borse asiatiche - Prese di mira in particolare le merci provenienti dalla Cina, che sono ora soggette a dazi doganali di almeno il 104% ... (msn.com)

In vigore i dazi reciproci di Trump su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse in rosso. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo In vigore i dazi reciproci di Trump su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse in rosso. LIVE ... (tg24.sky.it)

Scattano i nuovi dazi da oggi, per la Cina c'è il 104%. Caos Borse, Trump: "So cosa faccio, presto anche sulla farmaceutica" - Entrano in vigore le nuove tariffe imposte dal presidente americano, che tira dritto nonostante i mercati in subbuglio e le minacce di ritorsioni degli altri Paesi. La situazione ... (today.it)