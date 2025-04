Borse in altalena dopo dazi Usa del 104% alla Cina Pechino +0 2% Nikkei -4 86% Taiwan -5 8% Wall Street chiude in rosso -0 84% Dow Jones -2 15% Nasdaq

dazi alla Cina del 104%, facendo oscillare gli indici asiatici. In calo anche Wall Street. Il tycoon annuncia anche “nuovi dazi contro il settore farmaceutico” Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto nuovi dazi alla Cina. Da oggi in vigore tariffe del Ilgiornaleditalia.it - Borse in altalena dopo dazi Usa del 104% alla Cina, Pechino +0.2%, Nikkei -4.86%, Taiwan -5.8%, Wall Street chiude in rosso, -0.84% Dow Jones, -2.15% Nasdaq Leggi su Ilgiornaleditalia.it Donald Trump ha impostodel, facendo oscillare gli indici asiatici. In calo anche. Il tycoon annuncia anche “nuovicontro il settore farmaceutico” Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto nuovi. Da oggi in vigore tariffe del

Borse oggi, le news sui dazi. Trump: “A Cina il 104%”. Dal Canada 25% su auto Usa. Wall Street giù. Caos dazi, le Borse in cerca di una direzione. Borse in altalena: speranze di negoziati sui dazi, ma Trump rilancia. Borse, Wall Street chiude in calo, Dj -0,84%, Nasdaq -2,15%. Casa Bianca: «Da domani dazi del 104% alla Cina». Dazi Usa, Piazza Affari in altalena: Borse europee positive in apertura. Borsa Milano positiva, in cerca di stabilità dopo altalena mattina, forte Leonardo. Ne parlano su altre fonti

Caos dazi, le borse in cerca di una direzione - Borse europee in altalena dopo dazi USA; mercati cauti, occhi su Fed, BCE, inflazione e tensioni USA-Cina in aumento. (panorama.it)

Borsa Milano positiva, in cerca di stabilità dopo altalena mattina, forte Leonardo - MILANO (Reuters) - Piazza Affari prova a stabilizzarsi dopo l'altalena della mattinata in un mercato incoraggiato dall'andamento positivo dei futures Usa ma che rimane volatile per la confusione che p ... (msn.com)

Le Borse sperano nei negoziati e tentano il rimbalzo: ma i timori restano. Scattano i dazi reciproci - La Casa Bianca segnala di essere aperta a trattare con i suoi partner commerciali una riduzione dei dazi. E le borse volano sperando che i possibili negoziati evitino una guerra commerciale a tutto ca ... (msn.com)