Borse europee tentano il recupero con futures Usa farmaceutici e energia in calo

Borse europee grazie ai futures Usa che hanno quasi annullato i ribassi. Le vendite colpiscono soprattutto i farmaceutici dopo che Donald Trump ha annunciato nuovi dazi e i titoli dell'energia col petrolio ancora in calo. La peggiore è Francoforte (-2,5%) fra vendite che non risparmiano nessun settore anche se a Milano (-1,9%) ha ridotto le perdite Stm (-3%). Fra i titoli dell'auto Stellantis ha cambiato direzione e guadagna l'1,6%, l'unica con segno positivo insieme a Iveco (+0,85%) sulla scia del recupero di Volkswagen (+1,8%) che ha annunciato consegne in crescita. Saipem invece guida i cali (-5,2%) insieme a Recordati (-4,3%). Si è ridotto intanto lo spread Btp-Bund a 127,8 punti base. Quotidiano.net - Borse europee tentano il recupero con futures Usa, farmaceutici e energia in calo Leggi su Quotidiano.net Provano a ridurre le perdite legrazie aiUsa che hanno quasi annullato i ribassi. Le vendite colpiscono soprattutto idopo che Donald Trump ha annunciato nuovi dazi e i titoli dell'col petrolio ancora in. La peggiore è Francoforte (-2,5%) fra vendite che non risparmiano nessun settore anche se a Milano (-1,9%) ha ridotto le perdite Stm (-3%). Fra i titoli dell'auto Stellantis ha cambiato direzione e guadagna l'1,6%, l'unica con segno positivo insieme a Iveco (+0,85%) sulla scia deldi Volkswagen (+1,8%) che ha annunciato consegne in crescita. Saipem invece guida i cali (-5,2%) insieme a Recordati (-4,3%). Si è ridotto intanto lo spread Btp-Bund a 127,8 punti base.

Borse europee tentano il recupero con futures Usa, farmaceutici e energia in calo. Dazi, timido rimbalzo delle Borse, Europa e Asia tentano il recupero. Dazi, Borse recuperano: Piazza Affari apre in positivo. Cina: «No a ricatti Usa». Dazi Usa, Piazza Affari in altalena: Borse europee positive in apertura. Dazi Usa, Piazza Affari rimbalza in avvio: Borse europee positive in apertura. Dazi Usa, Piazza Affari rimbalza in avvio: Borse europee positive in apertura. Ne parlano su altre fonti

Dazi Usa, Piazza Affari rimbalza in avvio: Borse europee positive in apertura - (Adnkronos) - Dopo i crolli seguiti ai dazi Usa, Piazza Affari con le Borse europee tentano il recupero. Apertura in progresso per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib avvia gli scambi rimbalzando a ... (msn.com)

Borse puntano al rimbalzo ma confusione sui dazi - Le Borse europee tentano il rimbalzo dopo aver bruciato quasi 10mila miliardi di dollari. Sui mercati, secondo gli analisti, permane il clima di incertezza a causa della confusione alimentata dalle ... (ansa.it)

Borsa: Europa tenta recupero in scia ad Asia, +0,5% future su Stoxx 600 - Oro in rialzo, rally bitcoin e il petrolio vira in positivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - Le Borse europee cercano di rialzare la testa dopo tre sedute consecutive nel caos. In scia ... (borsaitaliana.it)