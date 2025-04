Borse europee in recupero grazie ai futures Usa farmaceutici colpiti da nuovi dazi Trump

Borse europee grazie ai futures Usa che hanno quasi annullato i ribassi. Le vendite colpiscono soprattutto i farmaceutici dopo che Donald Trump ha annunciato nuovi dazi e i titoli dell'energia col petrolio ancora in calo. La peggiore è Francoforte (-2,5%) fra vendite che non risparmiano nessun settore anche se a Milano (-1,9%) ha ridotto le perdite Stm (-3%). Fra i titoli dell'auto Stellantis ha cambiato direzione e guadagna l'1,6%, l'unica con segno positivo insieme a Iveco (+0,85%) sulla scia del recupero di Volkswagen (+1,8%) che ha annunciato consegne in crescita. Saipem invece guida i cali (-5,2%) insieme a Recordati (-4,3%). Si è ridotto intanto lo spread Btp-Bund a 127,8 punti base. Quotidiano.net - Borse europee in recupero grazie ai futures Usa, farmaceutici colpiti da nuovi dazi Trump Leggi su Quotidiano.net Provano a ridurre le perdite leaiUsa che hanno quasi annullato i ribassi. Le vendite colpiscono soprattutto idopo che Donaldha annunciatoe i titoli dell'energia col petrolio ancora in calo. La peggiore è Francoforte (-2,5%) fra vendite che non risparmiano nessun settore anche se a Milano (-1,9%) ha ridotto le perdite Stm (-3%). Fra i titoli dell'auto Stellantis ha cambiato direzione e guadagna l'1,6%, l'unica con segno positivo insieme a Iveco (+0,85%) sulla scia deldi Volkswagen (+1,8%) che ha annunciato consegne in crescita. Saipem invece guida i cali (-5,2%) insieme a Recordati (-4,3%). Si è ridotto intanto lo spread Btp-Bund a 127,8 punti base.

