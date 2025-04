Borse europee in calo | pesano dazi e nuove tariffe di Trump sui farmaceutici

Borse europee che segnano perdite anche del 3% in scia ai fatto che sono tornati a scendere i futures americani. I mercati temono i dazi entrati in vigore per i singoli Paesi che variano fra l'11 e il 50% e arrivano al 104% per la Cina mentre l'annuncio di Trump di nuove tariffe sui prodotti farmaceutici affondano i titoli del settore e pesano in particolare su Zurigo (-4,6%). Milano perde il 2,6% con Recordati (-5,9%) a guidare i ribassi, seguita dai petroliferi Saipem (-5,8%) ed Eni (-5,1%). ll petrolio è infatti in flessione del 2,5% a poco più di 57 dollari al barile. Il gas scende del 3,6% a 35 euro al megawattora ad Amsterdam.

