Borse europee in calo | Milano perde il 27% con Stm in forte ribasso

Borse europee con Milano che perde il 2,7%. A guidare i cali a Piazza Affari è Stm (-5,6%), complici i super dazi imposti da Trump alla Cina che già hanno affossato Apple cui il gruppo italo-francese fornisce i chip, oltre a rifornire le industrie automobilistiche. Male anche gli altri gruppi del settore dei semiconduttori come Asml che perde oltre il 3% ad Amsterdam e Infineon in ribasso del 3,4% a Francoforte, dove l'indice è in calo -2,2% mentre Parigi scivola del 2,8%. Le vendite colpiscono indistintamente tutti i comparti. La casa automobilistica Stellantis cede il 4,6%, Saipem ed Eni il 4,2 e il 3,7% col petrolio che continua a scendere per i timori di recessione. La 'migliore' a Milano è Poste (-1%). Quotidiano.net - Borse europee in calo: Milano perde il 2,7% con Stm in forte ribasso Leggi su Quotidiano.net Avvio pesante per le maggioriconcheil 2,7%. A guidare i cali a Piazza Affari è Stm (-5,6%), complici i super dazi imposti da Trump alla Cina che già hanno affossato Apple cui il gruppo italo-francese fornisce i chip, oltre a rifornire le industrie automobilistiche. Male anche gli altri gruppi del settore dei semiconduttori come Asml cheoltre il 3% ad Amsterdam e Infineon indel 3,4% a Franco, dove l'indice è in-2,2% mentre Parigi scivola del 2,8%. Le vendite colpiscono indistintamente tutti i comparti. La casa automobilistica Stellantis cede il 4,6%, Saipem ed Eni il 4,2 e il 3,7% col petrolio che continua a scendere per i timori di recessione. La 'migliore' aè Poste (-1%).

Borse europee in calo, Milano e titoli sotto pressione. Rally in Europa per le Borse, +3%. Wall Street sostiene il rimbalzo. Dazi, Trump: “Tariffe del 104% alla Cina”. Wall Street chiude in calo. Borse europee in calo: Milano perde il 2,7% con Stm in forte ribasso. Dazi, le Borse oggi. Trump: “L’Ue ci frega, dovrà comprare energia da noi”. Borse, Wall Street chiude in calo. L’Europa rimbalza e punta ai negoziati sui dazi. Ne parlano su altre fonti

Borse europee in calo: Milano perde il 2,7% con Stm in forte ribasso - Le Borse europee aprono in calo, Milano cede il 2,7%. Stm guida i ribassi a causa dei dazi di Trump alla Cina. (quotidiano.net)

Borse europee in calo: Milano perde il 2,7%, crollo di Stm e settori semiconduttori - Le Borse europee iniziano male con Milano a -2,7%. Stm guida i ribassi a causa dei dazi di Trump alla Cina, colpendo anche Apple. (quotidiano.net)

In calo i mercati europei, Milano inclusa - (Teleborsa) - Chiude in territorio negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'S&P-500 che arre ... (finanza.repubblica.it)