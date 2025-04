Borse europee in calo | escalation Usa-Cina spaventa i mercati

Borse europee in vista dell'apertura in profondo rosso di Wall Street, con gli investitori messi in fuga dall'escalation nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice paneuropeo Stoxx 600 cede il 4,5%, con le vendite che non risparmiano nessuno: Francoforte cede il 4,3%, Parigi il 4,2%, Milano il 4,1% e Londra il 3,8%. Le vendite sui farmaceutici, minacciati di nuovi dazi dal presidente americano affondano le Borse di Copenaghen (-6,4%), dove è quotata Novo Nordisk (-7,6%), e Zurigo (-5,6%), su cui sprofondano Novartis (-8,4%) e Roche (-6,8%). Il selloff colpisce anche i titoli di Stato, a partire dai Treasury americani, il cui status di 'porto sicuro' viene messo in discussione: i rendimenti dei titoli a dieci anni sono saliti fin sopra il 4,5% mentre quelli a 30 anni sopra il 5%, per poi ritracciare al 4,45% i primi (+16 punti base) e al 4,92% (+15 punti base) i secondi.

