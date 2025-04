Borse di studio per tre corsi di studio in onore di Don Eugenio Brandl

Un riconoscimento al merito e all'eccellenza nel percorso universitario, frutto della convenzione siglata il 9 aprile tra la Cassa rurale Fvg e il Consorzio universitario di Gorizia (Consunigo), arricchisce il ventaglio di iniziative intraprese negli anni in memoria di donnei.

Innovazione e tecnologia. Tre borse di studio per giovani universitarie - Incentivare le studentesse a iscriversi ai corsi universitari in ambito scientifico ... promosso da Legacoop Romagna per assegnare tre borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna ad ... (msn.com)

Borse di studio per più di 1.200 ragazzi - La regione Emilia-Romagna ha scelto di investire 5 milioni di euro per garantire le borse di studio a tutte le studentesse e gli studenti iscritti alle superiori o a corsi di formazione professionale ... (msn.com)

Borse di studio INPS: domande in scadenza il 10 marzo - È in scadenza il bando INPS per la concessione di borse di studio riservate a corsi universitari di laurea e corsi universitari di specializzazione post lauream, concesse ai figli o orfani degli ... (msn.com)