Borse asiatiche contrastate | Tokyo crolla yen in rialzo e timori di recessione USA

Borse asiatiche dove Tokyo lascia sul terreno il 3% a seduta ancora in corso mentre lo yen vola. A pesare sono i nuovi dazi, in particolare quello al 104% per l'import di prodotti cinesi in Usa al quale tuttavia Pechino che non ha ancora risposto, e i timori di una recessione negli Stati Uniti che penalizzano le imprese del Sol Levante. Il rendimento dei titoli di Stato giapponesi con scadenza 40 anni ha toccato un massimo, mai raggiunto da quando sono stati introdotti nel 2007, prima che le autorità monetarie del Paese annunciassero una riunione in giornata. Hong Kong è quasi in parità (-0,04%) e le altre Borse cinesi di Shanghai (+1%) e Shenzhen (+2%) si muovono in rialzo. Pesanti invece i futures europei (-3,6%) che preannunciano un'apertura in rosso dei listini del Vecchio Continente, che ieri hanno cercato un rimbalzo. Quotidiano.net - Borse asiatiche contrastate: Tokyo crolla, yen in rialzo e timori di recessione USA Leggi su Quotidiano.net Seduta contrastata sulledovelascia sul terreno il 3% a seduta ancora in corso mentre lo yen vola. A pesare sono i nuovi dazi, in particolare quello al 104% per l'import di prodotti cinesi in Usa al quale tuttavia Pechino che non ha ancora risposto, e idi unanegli Stati Uniti che penalizzano le imprese del Sol Levante. Il rendimento dei titoli di Stato giapponesi con scadenza 40 anni ha toccato un massimo, mai raggiunto da quando sono stati introdotti nel 2007, prima che le autorità monetarie del Paese annunciassero una riunione in giornata. Hong Kong è quasi in parità (-0,04%) e le altrecinesi di Shanghai (+1%) e Shenzhen (+2%) si muovono in. Pesanti invece i futures europei (-3,6%) che preannunciano un'apertura in rosso dei listini del Vecchio Continente, che ieri hanno cercato un rimbalzo.

