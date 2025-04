Borsa | nuovo tonfo dell' Europa Francoforte chiude -3%

della guerra commerciale messa in atto da Donald Trump. Francoforte chiude a -3% con il Dax a 19.670 punti. Parigi lascia sul terreno il 3,34% con il Cac 40 a 6.863 punti. Londra cede il 2,92% con il Ftse 100 a 7.679 punti. Quotidiano.net - Borsa: nuovo tonfo dell'Europa, Francoforte chiude -3% Leggi su Quotidiano.net Ancora un capitombolo per le Borse europee messi sottosopra dall'escalationa guerra commerciale messa in atto da Donald Trump.a -3% con il Dax a 19.670 punti. Parigi lascia sul terreno il 3,34% con il Cac 40 a 6.863 punti. Londra cede il 2,92% con il Ftse 100 a 7.679 punti.

Borsa: nuovo tonfo dell'Europa, Francoforte chiude -3%. Borsa, nuovo tonfo per l'Europa nel giorno dei dazi: Milano -2,8%. Borsa: nuovo tonfo dell'Europa, Francoforte chiude -3%. Borse Ue nella bufera con escalation dazi, resiste Wall Street. Per Milano ennesimo ko a -2,8%. Borsa oggi 9 aprile: tonfo per tutta l’Europa nel giorno dei dazi, shock a Piazza Affari dove nessun titolo è in rialzo – DIRETTA. Dazi, le Borse oggi. Trump: “L’Ue ci frega, dovrà comprare energia da noi”. Ne parlano su altre fonti

Borsa: nuovo tonfo dell'Europa, Francoforte chiude -3% - Ancora un capitombolo per le Borse europee messi sottosopra dall'escalation della guerra commerciale messa in atto da Donald Trump. Francoforte chiude a -3% con il Dax a 19.670 punti. Parigi lascia su ... (ansa.it)

Rallenta Wall Street, nuovo tonfo dell'Europa. Milano -2,75% - Francoforte cede il 3%. Parigi il 3,34% e Londra il 2,92%. Il Dow Jones perde lo 0,69% a 37.397,76 punti, il Nasdaq sale dello 0,28%. Trump: 'State sereni, è un ottimo momento per comprare' (ANSA) ... (ansa.it)

Borsa, nuovo tonfo per l'Europa nel giorno dei dazi: Milano -2,8% - Aperture in profondo rosso per le borse europee. I dazi americani sono entrati in vigore a mezzanotte e le piazze finanziarie archiviano subito la breve tregua di martedì. Milano cede il 2,62% in line ... (msn.com)