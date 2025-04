Borsa Milano apre in forte calo | Ftse Mib -268%

Lapresse.it - Borsa, Milano apre in forte calo: Ftse Mib -2,68%

Apertura inper ladi, con l’indiceMib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L’indiceMib si attesta a 32.753,72 punti, trainato al ribasso dalle performance negative di Buzzi (-5,18%), A2a (-4,51%), Eni (-4,44%) e Saipem (-4,4%).