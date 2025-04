Bonus sociale idrico integrativo dal 14 4 domande online

Bonus sociale idrico, l'agevolazione tariffaria integrativa rispetto al Bonus idrico nazionale, destinata ad aiutare le utenze più deboli. Dal 14 aprile al 14 maggio prossimi i fiorentini più in difficoltà potranno presentare on line le domande per l'accesso al Bonus sociale idrico integrativo che sarà erogato per l'anno 2025. Le domande potranno essere presentate on line mediante accesso dalla rete civica del Comune di Firenze. Al Sistema operativo on line si accede mediante credenziali di identità digitale. Dal 14 aprile sarà quindi attivo uno sportello di assistenza/supporto ai cittadini. In casi particolari e dietro appuntamento sarà possibile ricevere assistenza anche presso la Direzione Servizi sociali. Nell'anno 2024 le famiglie che hanno beneficiato del Bonus sono state n.

