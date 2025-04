Bonus psicologo | in arrivo nuovi fondi E si riaprono le graduatorie dei beneficiari

Bonus psicologo. Il testo è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per l'intesa e prevede una ripartizione complessiva di 12 milioni di euro per il 2024 e di 9,5 milioni per il 2025.Il provvedimento definisce anche le modalità di. Europa.today.it - Bonus psicologo: in arrivo nuovi fondi. E si riaprono le graduatorie dei beneficiari Leggi su Europa.today.it È pronto lo schema di decreto che regola il. Il testo è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per l'intesa e prevede una ripartizione complessiva di 12 milioni di euro per il 2024 e di 9,5 milioni per il 2025.Il provvedimento definisce anche le modalità di.

