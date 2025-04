Lettera43.it - Bonus barriere architettoniche: cosa rientra, come funziona e chi può usufruirne

Leggi su Lettera43.it

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire del, una detrazione Irpef del 75 per cento per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione degli ostacoli fisici negli edifici esistenti. La detrazione è suddivisa in cinque quote annuali e si applica su una spesa massima che va da 30 mila a 50 mila euro, in base alla tipologia dell’edificio.Chi può richiedere il75 per centoPersona in sedia a ruote mentre dipinge (Getty Images).L’agevolazione spetta ai contribuenti che effettuano interventi in edifici esistenti, anche in condominio (con approvazione dell’assemblea a maggioranza semplice e 1/3 del valore millesimale). I lavori devono rispettare le prescrizioni del Dm 236/1989, garantendo accessibilità, adattabilità e visitabilità.