Spazionapoli.it - Bonny al Napoli? La svolta è improvvisa: cambia tutto per l’estate!

Leggi su Spazionapoli.it

Ci sono novità importanti per quel che riguarda il possibile passaggio dial. Di seguito tutte le novità legate alla trattativa.La stagione delprosegue al meglio. Nell’ultimo turno di campionato, gli azzurri non hanno sfruttato il passa falso dell’Inter a Parma, ottenendo un solo punto a Bologna e mantenendo invariate le distanze con la capolista. La Serie A, però, non è ancora terminata e nelle prossime sette giornatepuò succedere. Intanto, però, il club azzurro lavora anche su altri fronti e in modo particolare sul mercato. Non a caso, sarebbero emersi dettagli importanti su un possibile affare.nel mirino del, ma c’è un ostacolo improvvisoAnge-Yoancontinua ad essere uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Sebbene non ci sia nessuna sessione aperta, il calciatore del Parma è già nel mirino di alcuni club importanti, tra cui ildi Aurelio De Laurentiis.