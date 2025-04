Boltiere contro le truffe | i carabinieri incontrano i cittadini

Boltiere. A fronte di casi di truffe e raggiri, si è tenuto al Centro Civico "Aldo Moro" del paese un incontro informativo rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione agli anziani, in cui sono state illustrate le principali tecniche di raggiro utilizzate dai truffatori ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione. Organizzato dal Comune e dal Circolo Acli locale, i protagonisti dell'iniziativa sono stati i carabinieri della Tenenza di Zingonia, con il maresciallo Gabriele Tricomi; erano presenti anche il sindaco Osvaldo Palazzini, l'assessore alle politiche per la terza età e disabilità Savina Mora, rappresentanti del Circolo Acli e personale della polizia locale.Sono stati dispensati preziosi consigli su come riconoscere e difendersi dai tentativi di truffa, spesso messi in atto da malviventi che si spacciano per appartenenti alle Forze dell'Ordine o per avvocati.

