Bologna | Skorupski e Ferguson fuori tre settimane

Skorupski e Ferguson dovranno passare ben tre settimane lontano dai campi. Bolognatoday.it - Bologna: Skorupski e Ferguson fuori tre settimane Leggi su Bolognatoday.it Continua, purtroppo, a riempirsi l’infermeria rossoblù in vista dell’ormai imminente rush finale di stagione, dal momento che dopo l’infortunio riscontrato da Calabria durante la gara di Coppa Italia contro l’Empoli, anchedovranno passare ben trelontano dai campi.

Bologna: Skorupski e Ferguson fuori tre settimane. Gli infortuni di Skorupski e Ferguson agitano il Bologna: salteranno le partite cruciali, anche l'Inter. Il Bologna perde due titolari: brutto colpo per la corsa Champions, saltano Atalanta e Inter. Skorupski e Ferguson fuori per tre settimane: il report medico del Bologna. Bologna, recupero Ferguson e Skorupski: ecco quando torneranno. Bologna, infortunio per Skorupski e Ferguson, c'è lesione: saltano la Juventus?. Ne parlano su altre fonti

Bologna, lesione per Skorupski e Ferguson: gli esiti degli esami e i tempi di recupero | OneFootball - Brutte notizie in casa Bologna, sono arrivati infatti gli esiti degli esami di Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson che hanno evidenziato per entrambi delle lesioni che li terrà fuori per almeno 3 settim ... (onefootball.com)

Bologna, Italiano perde anche Skorupski e Ferguson: le loro condizioni - Il Bologna è costretto a fare i conti con nuove assenze dopo la sfida casalinga contro il Napoli. Il centrocampista Lewis Ferguson e il portiere Lukas Skorupski dovranno restare fermi per circa tre se ... (msn.com)

UFFICIALE – Bologna, Skorupski e Ferguson out tre settimane: salteranno l’Inter - Con una nota pubblicata sul proprio sito, il Bologna ha reso noti i risultati degli esami a cui si sono sottoposti Skorupski e Ferguson ... (fcinter1908.it)