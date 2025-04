Bologna FC | rinnovi e infortuni scuotono la squadra in vista del finale di stagione

stagione. E’ comunque un segnale, lanciato a spogliatoio e ambiente, sull’intenzione di proseguire sulla strada progettuale iniziata la scorsa estate, che ha portato a una crescita esponenziale immediata. Notizia che non può che alimentare ulteriormente l’entusiasmo e la voglia dello spogliatoio di scrivere nuove pagine di storia a tinte rossoblù. Entusiasmo ieri un po’ raffreddato dalla doppia brutta notizia in arrivo dall’infermeria. Sport.quotidiano.net - Bologna FC: rinnovi e infortuni scuotono la squadra in vista del finale di stagione Leggi su Sport.quotidiano.net Sartori ha rinnovato da poco fino al 2027, l’annuncio del prolungamento di Di Vaio è imminente e la contraerea rossoblù è al lavoro: ieri la dirigenza ha incontrato gli agenti Caliandro e Nappi, che rappresentano Vincenzo Italiano, che ha un contratto fino al 2026. Segno che la volontà di prolungare con il tecnico, che sta vivendo in simbiosi con società e ambiente c’è, anche se approfondimenti arriveranno probabilmente solo a fine. E’ comunque un segnale, lanciato a spogliatoio e ambiente, sull’intenzione di proseguire sulla strada progettuale iniziata la scorsa estate, che ha portato a una crescita esponenziale immediata. Notizia che non può che alimentare ulteriormente l’entusiasmo e la voglia dello spogliatoio di scrivere nuove pagine di storia a tinte rossoblù. Entusiasmo ieri un po’ raffreddato dalla doppia brutta notizia in arrivo dall’infermeria.

Bologna FC: rinnovi e infortuni scuotono la squadra in vista del finale di stagione. Bologna, brutte notizie: Skorupski e Ferguson saltano l'Atalanta. Una rosa da Italiano, gli infortuni non spaventano il Bologna. Lazio, tutti i punti discussi della gestione di Baroni: dal calo di forma ai tanti infortuni. Calciomercato Lazio: frenata per il rinnovo di Marusic. Odgaard: quattro settimane di stop. Sartori-Di Vaio: rinnovi in vista.

