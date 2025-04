Quifinanza.it - Bollette, scudo per (alcuni) morosi: niente pignoramento causa debiti

In Commissione Attività produttive è in corso l’esame del disegno di legge C. 2281, che include una proposta destinata a far discutere:espropri, almeno per ora, per chi fatica a saldare lecondominiali ma ha poco o nulla da ipotecare. Si parla disotto i cinquemila euro, di proprietari senza seconde case, e di situazioni umane che spesso finiscono sepolte sotto i faldoni dell’amministratore.L’emendamento, firmato da Silvio Giovine (Fratelli d’Italia), mette sul tavolo una tutela per chi ha poco da perdere e rischiava comunque di perdere tutto. Il percorso legislativo è ancora aperto, ma il confronto è già stato acceso: in audizione sono passati gli attori più influenti del settore energetico, dai colossi industriali alle sigle agricole.Requisiti per l’accesso alla tutela per iIl testo in esame, connesso al Dl, introduce una sospensione delle procedure esecutive nei confronti di chi si trova in una condizione di vulnerabilità, purché il debito non superi i cinquemila euro e riguardi l’unico immobile posseduto, adibito a prima abitazione.