Bollette alte e pochissimi fedeli | la chiesa messa in vendita diventerà un condominio

Ci sono le spese di manutenzione e le bollette di luce e gas da pagare, ma pochissimi fedeli. Una chiesa troppo vuota per giustificare i costi di gestione, sempre più alti. È questa la motivazione alla base della decisione della parrocchia di San Pietro apostolo di mettere in vendita l'edificio.

Sempre meno fedeli alle funzioni, la parrocchia mette in vendita la chiesa: «Le spese sono diventate troppo elevate» - FONTANELLE - Edifici religiosi sempre più vuoti, comunità sempre più secolarizzate, in calo i fedeli che si recano a messa o alle altre funzioni religiose. (ilgazzettino.it)

