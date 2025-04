Bodo Glimt Berg | Lazio preoccupata ricordano quello che abbiamo fatto alla Roma! Domani sarà diverso ma l’ambiente…

Berg, capitano del Bodo Glimt, sull'imminente sfida contro la Lazio nei quarti di Europa League. I dettagli Patrick Berg, capitano del Bodo Glimt, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida contro la Lazio nei quarti di Europa League. MOMENTO – «Stiamo bene, abbiamo appena iniziato il campionato e vinto le prime due .

Runar Berg: "Se il Bodo verrà eliminato tiferò Lazio per la vittoria finale"