Bobby Solo e Francesco Serra pubblicano il brano Il mio sole

Il mio sole è il nuovo brano di Bobby Solo, in duetto con il cantautore Francesco Serra, canzone prodotta da Luca Venturi per On The Set ed arrangiata da Simone Summa (distribuzione ADA Music Italy). Il testo (di Francesco Serra) è di grande attualità e tra i suoi contenuti parla anche di dignità: "Di chi si arrangia e non arriva a fine mese, c'è chi ha spento la dignità" ed allo stesso tempo lancia un segnale di ottimismo nella difficile realtà che viviamo oggi: "Cambieranno i giorni, forse cambierà anche il modo di vivere.". Un segno positivo si riconosce nella struttura musicale fresca ed immediata -spiegano gli artisti- dove l'intensa strofa apre al vivace e solare ritornello, con un po' di leggerezza che rappresenta bene la voglia di ritrovare serenità.

