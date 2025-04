Boban pazzo della ThuLa | Mai visti così! Non credo abbiano mai fatto meglio nella loro vita Partita sensazionale e vi spiego perché

Boban, ha elogiato la prestazione di Lautaro e Thuram in Bayern Monaco Inter di ieri seraIntervenuto dagli studi Sky Sport poco dopo il triplice fischio di Bayern Monaco Inter, l'ex calciatore del Milan, Zvone Boban, ha voluto elogiare la prestazione offerta dai due attaccanti dei nerazzurri, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, nell'importante successo ottenuto dalla squadra di Inzaghi all'andata dei quarti di finale di Champions League. Opinioni diverse nello studio Sky, con altri opinionisti che hanno individuato come miglior giocatore altri nerazzurri come Mkhiataryan, o Barella e Bastoni fino a Carlos Augusto.PAROLE – «Qualità, personalità, coraggio. Ma soprattutto consistenza. Mai visti così Lautaro e Thuram. Non credo abbiano mai fatto meglio non solo all'Inter ma penso nella loro vita.

