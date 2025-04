Blitz in un noto b&b | scatta il sequestro

Napolitoday.it - Blitz in un noto b&b: scatta il sequestro Leggi su Napolitoday.it Un appartamento in via Salvator Rosa, adibito ad attività ricettiva extralberghiera (un b&b) e facente parte di un edificio dichiarato di particolare interesse culturale, è stato sequestrato al termine di accertamenti dalla Polizia Locale.L'immobile in questione è stato oggetto.

Blitz in un noto b&b: scatta il sequestro. Blitz antidroga in provincia di Napoli, coinvolto anche il tiktoker Papusciello: 51 persone indagate. Blitz antidroga: tra gli indagati anche il noto tiktoker Papusciello. Noto, dieci arresti per spaccio, estorsione e minaccia. Il "vecchio" trafficante di nuovo in manette: nel suo box cocaina e una 357 Magnum. Promozione “B”, la 17°: Belvedere, mani sul campionato con il blitz firmato dall’ex Costanzo. Atletico raggiunto dal Massa Valpiana. Ne parlano su altre fonti

Blitz in un noto b&b: scatta il sequestro - Un appartamento in via Salvator Rosa, adibito ad attività ricettiva extralberghiera (un b&b) e facente parte di un edificio dichiarato di particolare interesse culturale, è stato sequestrato al ... (napolitoday.it)

Blitz dei carabinieri, chiuso un noto locale: elevate sanzioni per 7.500 euro - (Trentino) Il ristorante è uno dei più noti della Toscana con fama internazionale, premiato da decenni con le stelle Michelin. Il locale, due stelle Michelin della pluripremiata chef Valeria ... (informazione.it)

Sequestrato un noto locale a Coroglio, blitz della Municipale - La Polizia Locale di Napoli della U.O. Fuorigrotta è intervenuta in via Coroglio dove un noto locale, ha realizzato una struttura di copertura in scatolati in ferro e teloni impermeabili di ... (internapoli.it)