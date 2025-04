Blake Lively attore di It Ends With Us sorpreso dalle accuse | Scena del parto quasi nuda? Niente di strano

Blake Lively, sarebbe la Scena del parto in cui ad assisterla sarebbe stato ingaggiato il migliore amico di Justin Baldoni. Mentre la faida legale tra Blake Lively e Justin Baldoni prosegue in attesa dell'inizio del processo, previsto per marzo 2026, a parlare è ora un membro del cast di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta. Adam Mondschein, interprete del ginecologo che assiste il personaggio di Lively durante la Scena del parto, ha raccontato a Page Six la sua versione della storia sulla Scena incriminata. Uno dei punti chiave delle accuse di molestie sessuali mosse da Blake Lively riguarda la scelta di Justin Baldoni, co-protagonista, regista e produttore di It Ends With Us tramite la sua società.

