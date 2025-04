Ilfattoquotidiano.it - Bindi a La7: “Lega pretende Salvini al Viminale? Atteggiamento padronale verso le istituzioni, non si è mai visto in 80 anni”

“Lareclamaal? Io non sto apprezzando particolarmente il modo con il quale Piantedosi sta facendo il ministro dell’Interno, però non si fa così. Questonei confronti dellee delle persone è un’altra cifra dell’era che stiamo vivendo”. Così a Tagadà (La7) l’ex ministra Rosy Bindy commenta la richiesta dei massimi esponenti dellaal congresso nazionale del partito a Firenze perché il loro segretario vada a capo del dicastero degli Interni al posto di Matteo Piantedosi., che ironizza sull’operato diai Trasporti, aggiunge con amarezza: “Io qualche volta mi dico: ma questi sono cresciuti nello stesso mondo in cui sono cresciuta io o vengono da un altro pianeta? Non c’è rispetto per le, che avremo dovuto pure acquisire in 80di vita democratica, le scuole ci sono anche state.