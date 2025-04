Bimbo travolto dal Van del padre Il gip | Tragica fatalità Non c' è reato

Tragica fatalità: non c'è reato. Il gip di Perugia Natalia Giubilei ha disposto l'archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte, nel settembre scorso, di un bambino di otto anni, Matei Achitei, travolto da un furgone condotto dal padre. Il giudice ha quindi accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Franco Bettini. L'incidente avvenne alla periferia del capoluogo umbro nella zona di Sant'Andrea delle Fratte. Sul van viaggiava la famiglia, residente nella zona del Trasimeno. "La famiglia ancora chiusa nel riserbo del lutto ha comunque molto apprezzato la decisione dei giudici di archiviare il procedimento penale", ha commentato l'avvocato Simone Pillon, che ha difeso i genitori nel procedimento ora archiviato. "Matei - ha aggiunto - è morto a causa di circostanze impossibili da prevedere e prevenire. Lanazione.it - Bimbo travolto dal Van del padre. Il gip: "Tragica fatalità. Non c'è reato" Leggi su Lanazione.it Perugia, 9 aprile 2025 - E' stata una: non c'è. Il gip di Perugia Natalia Giubilei ha disposto l'archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte, nel settembre scorso, di un bambino di otto anni, Matei Achitei,da un furgone condotto dal. Il giudice ha quindi accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Franco Bettini. L'incidente avvenne alla periferia del capoluogo umbro nella zona di Sant'Andrea delle Fratte. Sul van viaggiava la famiglia, residente nella zona del Trasimeno. "La famiglia ancora chiusa nel riserbo del lutto ha comunque molto apprezzato la decisione dei giudici di archiviare il procedimento penale", ha commentato l'avvocato Simone Pillon, che ha difeso i genitori nel procedimento ora archiviato. "Matei - ha aggiunto - è morto a causa di circostanze impossibili da prevedere e prevenire.

Bimbo di 7 anni ucciso dal furgone guidato dal padre. Il gip: ‘Tragica fatalità’, nessun reato - di Enzo Beretta È stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia il procedimento penale a carico dei genitori del piccolo Matei Achitei, il bambino di sette anni mor ... (umbria24.it)

Gip archivia fascicolo per bambino travolto da van del padre - Il gip di Perugia ha disposto l'archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte, nel settembre scorso, di un bambino di otto anni travolto da un furgone condotto dal padre. Il giudice ha quindi accol ... (ansa.it)

Bimbo travolto e ucciso dall'auto in giardino: il papà sotto inchiesta - travolto accidentalmente dal padre mentre stava parcheggiando, domenica pomeriggio. Il bimbo, che stava correndo per recuperare un pallone, è stato colpito in pieno dal fianco della vettura del ... (msn.com)