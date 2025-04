Bimba morta in un asilo nel teramano aperta un’inchiesta a carico di ignoti | oggi l’autopsia

carico di ignoti l'autopsia chiarirà le cause della morte di una Bimba di 6 mesi, deceduta due giorni fa in un asilo nido di Torano Nuovo. Leggi su Fanpage.it Dopo l'apertura di un'inchiesta adil'autopsia chiarirà le cause della morte di unadi 6 mesi, deceduta due giorni fa in unnido di Torano Nuovo.

Tragedia all'asilo nido, bimba di 6 mesi muore nella culla nel teramano - Accertamenti dei Carabinieri Il fatto è avvenuto ieri nel Teramano. Disposta l'autopsia. Educatrice: “La piccola non respirava” ... (msn.com)

Bimba di 6 mesi trovata morta in culla all’asilo: un’educatrice si è accorta che non respirava - Immediatamente sono scattate le procedure di emergenza e sul posto è intervenuto il 118. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare la bambina è stato inutile. La salma è stata trasportata all'ospedale di ... (fanpage.it)