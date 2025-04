Iltempo.it - "Bilanci in regola", la replica dell'ASL Roma 1

Leggi su Iltempo.it

Riceviamo dalla ASL1 e pubblichiamo: "In merito all'articolo pubblicato oggi dal quotidiano "Il Tempo", pag. 19 dal titolo "Troppe spese la Corte dei Conti Striglia la ASL1" a firma di Antonio Sbraga, si ritiene per opportuno diritto diprecisare quanto segue. Il pezzo fa riferimento al deferimentoa Corte dei conti del 27 gennaio 2025, omettendo di menzionare gli sviluppi successivi e pubblicando l'articolo senza neppure contattare l'ufficio stampa aziendale per verifica, aggiornamento e completezza di informazioni, secondo quanto previsto dal codice deontologicoe giornaliste e dei giornalisti, approvato dal Consiglio nazionale'Ordine dei giornalisti l'11 dicembre 2024. Sul sito web istituzionalea Corte dei conti, portale pubblico nel quale si può agevolmente consultare la deliberazionea Sezione regionale controllo Lazio n.