Sport.quotidiano.net - Bieffe Porcari eliminato dai play-off: Baloncesto Firenze vince 50-46

Dopo Capannori, esce anchedai quarti di finale dei-off. Ilè stato battuto a domicilio, 46-50, da, la "bestia nera" delle gialloblu. Oltre al 2-0 nella serie-off, infatti, le gigliate si erano imposte anche nell’ultima giornata di regular season. Le ragazze porcaresi sono partite, come si dice, con il freno a mano tirato e le ospiti ne hanno approfittato per guadagnare una decina di punti di vantaggio. Troppi errori perche, però, comincia meglio la ripresa e scatta la rimonta che culmina con il sorpasso, sul 35-34 nel terzo quarto. Ma qui sono arrivati altri errori ene ha approfittato per rimettere la testa avanti e non mollare più. "L’obiettivo era arrivare ai-off ed è stato centrato – spiega il presidente Stefano Picchi che traccia un primo bilancio stagionale – .