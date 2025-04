Baritoday.it - Bici scagliata contro un ragazzo, aggressione in piazza Cesare Battisti: "Servono controlli costanti"

Leggi su Baritoday.it

Uncolpito da una, lanciatagli addosso da un altro giovane, che si è poi dileguato, non è chiaro se dopo aver derubato la stessa vittima. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, tra via Crisanzio e, in pieno centro a Bari. A riferire l'episodio.