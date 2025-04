Bici elettrica rubata nel campetto di calcio

campetto di calcetto a San Prisco. Ignoti hanno portato via una Bici elettrica lasciata lì da un ragazzo che stava giocando a calcio. “Fa male quando uno fa dei sacrifici per comprare qualcosa”, e lo sfogo del padre del ragazzo sui social. Non è chiaro se a rubarla sia. Casertanews.it - Bici elettrica rubata nel campetto di calcio Leggi su Casertanews.it Ladri in azione neldi calcetto a San Prisco. Ignoti hanno portato via unalasciata lì da un ragazzo che stava giocando a. “Fa male quando uno fa dei sacrifici per comprare qualcosa”, e lo sfogo del padre del ragazzo sui social. Non è chiaro se a rubarla sia.

