Biblio Blues and Soul - Aprile

biblio blues and soul.

Biblio Blues and Soul.

AFRODIVAS | BLUES, R’N’B, SOUL – TiC.

Cesena Cultura - Bacheca: Omaggio a Bob Marley.

Le festività in biblioteca sono sulle note del coro gospel To Be Choir, c'è attesa per il concerto di Natale.

Musica live fra blues e rock’n’roll: stasera a Treviso omaggio a Elvis Presley, Quinto celebra Miles Davis, Mo.