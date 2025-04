Inter-news.it - Biasin: «Sommer un gigante! Nico Paz, futuro complicato»

Leggi su Inter-news.it

Fabrizio, noto giornalista e tifoso dell’Inter, in collegamento con Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato della vittoria di ieri sera dell’Inter in Champions League. Poi un commento suPaz, obiettivo dei nerazzurri. GRUPPO – Fabrizio, all’indomani della vittoria contro il Bayern Monaco, ha parlato della sua Inter in collegamento con Radio Sportiva. Queste le sue parole: «Repice è un grandissimo professionista e riesce a fare una cronaca emozionante. Ieri lo è stato per l’Inter, ma lo sarebbe stato anche per tutte le altre squadre italiane quando giocano in Europa. Ieri è stato un successo per l’Inter, ma lo farebbe per tutte le italiane in Europa. Meno male che c’è qualcuno come lui che riesce a trasmettere così tante emozioni. La squadra che è in cima alla classifica viene spesso maltrattata.