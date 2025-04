Biasin non ha dubbi | Bastoni è un campione! Ecco perché…

Biasin non ha dubbi: «Bastoni è un campione! Ecco perché.» Le parole del noto giornalista sulla prestazione del difensoreNel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato cosi post Bayern Inter di Champions League:LE PAROLE «Simone Inzaghi si presenta nel post Bayern-Inter 1-2 e dice così: "Più che il risultato bisogna guardare alla partita, a come l'abbiamo sviluppata e giocata. Partita di grandissimo spessore che ci fa felici anche se è solo il primo tempo". Il rischio è che da noi il tutto venga tradotto con "beh, questa volta ha azzeccato i cambi. Alessandro Bastoni è stato premiato come miglior giocatore di Bayern-Inter. Si è giocato il premio con Carlos Augusto, altro grande protagonista del match, ma il punto non è questo. Il punto è che la differenza tra "grandi giocatori" e "campioni" la fa la continuità, ovvero la capacità di giocare sempre o quasi a un livello superiore.

