Biasin esalta Tudor | Grande approccio ha messo la Juve e la juventinità al centro di tutto Una cosa è certa ecco quale

JuventusNews24Biasin esalta Tudor: «Juve e Juventinità al centro di tutto». Il commento sul nuovo allenatore dei bianconeriSu TMW, Fabrizio Biasin ha parlato così della nuova Juve di Tudor. Le dichiarazioni sul tecnico bianconero.Biasin – «Igor Tudor, esattamente come tutti noi, non conosce il suo futuro: forse sarà il tecnico della Juve anche l'anno prossimo, magari invece no. Una cosa è certa, ha dimostrato Grande intelligenza: si è presentato con estrema umiltà, ha messo la Juve e la Juventinità al centro di ogni sua dichiarazione, ha preteso ordine in campo e fuori. Pochi principi, ma chiarissimi: Grande approccio».

