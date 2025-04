Bianca Balti risponde alle critiche | Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie

Bianca Balti lo sa bene e, con la lucidità dolce di chi ha attraversato il dolore senza mai perdere la bellezza dell’autenticità, ha scelto ancora una volta di esporsi. In una lunga intervista, la modella affronta con grazia e determinazione il tema della prevenzione oncologica, rispondendo alle critiche ricevute.Bianca Balti: “Non voglio sentirmi in colpa”Bianca Balti ha parole precise per raccontare la propria verità, senza infingimenti. “Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie” ha dichiarato, spiegando quanto la sua decisione sia stata meditata, complessa e tutt’altro che superficiale. La scelta di non operarsi subito le è costata critiche, anche da parte di medici e professionisti, ma oggi è pronta a difendere il suo percorso con fermezza e delicatezza. Dilei.it - Bianca Balti risponde alle critiche: “Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie” Leggi su Dilei.it C’è una forza speciale nel raccontare la vulnerabilità.lo sa bene e, con la lucidità dolce di chi ha attrsato il dolore senza mai perdere la bellezza dell’autenticità, ha scelto ancora una volta di esporsi. In una lunga intervista, la modella affronta con grazia e determinazione il tema della prevenzione oncologica,ndoricevute.: “Noninha parole precise per raccontare la propria verità, senza infingimenti. “Noninper nonle” ha dichiarato, spiegando quanto la sua decisione sia stata meditata, complessa e tutt’altro che superficiale. La scelta di non operarsile è costata, anche da parte di medici e professionisti, ma oggi è pronta a difendere il suo percorso con fermezza e delicatezza.

Bianca Balti risponde alle critiche: "Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie".

