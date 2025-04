Bianca Balti | Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie Non puoi giudicare pensando sia una decisione facile da prendere Fa paura

Bianca Balti si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair. La modella pensa al futuro e alle tante cose che desidera. Una donna sempre in azione: “Vorrei fare public speaking, vorrei impegnarmi nell’istruzione e nella divulgazione. Quello che ho attraversato e come l’ho fatto, dalla droga al cancro, può essere d’ispirazione per molti”.La Balti ha un fidanzato, che vive in Italia, e il rapporto a distanza non è un problema: “Facciamo di tutto per vederci. Ogni volta che possiamo uno dei due prende l’aereo. E poi ci sono le video chiamate infinite. Ma, posso dirti? Non è niente di tutto questo che ci tiene insieme. Ciò che mi lega a lui è quel senso di appartenenza e di tranquillità che mi trasmette. Una volta avrei passato il tempo in preda alla gelosia pensando: oddio, adesso che cosa starà facendo a Milano? Con chi esce? Chi incontra? E invece mi ritrovo a vivere un amore più equilibrato, più fiducioso, più bello”. Ilfattoquotidiano.it - Bianca Balti: “Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie. Non puoi giudicare pensando sia una decisione facile da prendere. Fa paura” Leggi su Ilfattoquotidiano.it si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair. La modella pensa al futuro e alle tante cose che desidera. Una donna sempre in azione: “Vorrei fare public speaking, vorrei impegnarmi nell’istruzione e nella divulgazione. Quello che ho attrsato e come l’ho fatto, dalla droga al cancro, può essere d’ispirazione per molti”.Laha un fidanzato, che vive in Italia, e il rapporto a distanza non è un problema: “Facciamo di tutto per vederci. Ogni volta che possiamo uno dei due prende l’aereo. E poi ci sono le video chiamate infinite. Ma, posso dirti? Non è niente di tutto questo che ci tiene insieme. Ciò che mi lega a lui è quel senso di appartenenza e di tranquillità che mi trasmette. Una volta avrei passato il tempo in preda alla gelosia: oddio, adesso che cosa starà facendo a Milano? Con chi esce? Chi incontra? E invece mi ritrovo a vivere un amore più equilibrato, più fiducioso, più bello”.

