Bianca Balti | “Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie è una decisione difficile”

Bianca Balti ha parlato della sua malattia. La modella ha spiegato la decisione di non rimuovere preventivamente le ovaie, pur sapendo di essere predisposta geneticamente a questa forma di tumore: "Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto le ovaie, non voglio più accettare questa critica". Leggi su Fanpage.it Intervistata da Vanity Fair,ha parlato della sua malattia. La modella ha spiegato ladi non rimuovere preventivamente le, pur sapendo di essere predisposta geneticamente a questa forma di tumore: "Noninper nonle, nonpiù accettare questa critica".

Bianca Balti, la scelta di non asportare preventivamente le ovaie.

